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عربي-دولي

بشأن الوقود المتبقي في شركة الكهرباء.. هذا ما أعلنه رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية

Lebanon 24
11-10-2023 | 03:40
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قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم لإذاعة صوت فلسطين، الأربعاء، إن ما تبقى من وقود في شركة كهرباء غزة يكفي لما بين 10 و12 ساعة فقط على الأكثر.

وشركة كهرباء غزة هي المحطة الوحيدة التي توفر الكهرباء في القطاع المحاصر، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف.
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وقطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن القطاع، الإثنين، في إطار ما وصفته بأنه حصار مطبق، ردا على هجوم مباغت وواسع شنته حركة حماس. (سكاي نيوز عربية) 
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