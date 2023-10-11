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إسرائيل تعلن تدمير "منظومة رصد متطورة" لحماس

Lebanon 24
11-10-2023 | 03:43
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تدمير منظومة الرصد المتقدمة التي قام حماس بتطويرها والتي استخدمت لرصد قطع جوية فوق قطاع غزة.

وفي منشور عبر حسابه بمنصة "أكس" (تويتر سابقا)، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن حماس أقامت شبكة كاميرات نوعية تم اخفائها تحت سخانات المياه على طول قطاع غزة.
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وأشار إلى أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، وجهت ضربة شملت عدة أهداف مرتبطة جميعها بهذه الشبكة ودمرت قدرة حماس لبلورة صورة سماء واسعة بهدف استهداف قطع جوية، مرفقا مقطع فيديو للعملية.

والأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن ألف مسلح فلسطيني تسللوا من غزة منذ مطلع الأسبوع، كما جرى إرسال تعزيزات لكافة التجمعات السكانية في إسرائيل في ظل اتساع الأعمال القتالية لجبهات أخرى، حسبما نقلت "رويترز".

وفي اقتباسات نشرتها صحيفة يسرائيل هيوم على موقعها الإلكتروني قال كبير المتحدثين باسم الجيش، الأميرال دانيال هاجاري، إن من بين أهداف حماس التي تم تدميرها في الهجوم المضاد على غزة نظاما متطورا لتعقب الطائرات.
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