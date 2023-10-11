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عربي-دولي

خلال زيارته مقر الناتو... الرئيس الأوكراني يحث الغرب على الالتفاف حول إسرائيل

Lebanon 24
11-10-2023 | 04:27
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حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب على الالتفاف حول" شعب إسرائيل "كما فعل مع أوكرانيا بعد الغزو الروسي وأن يظهر للإسرائيليين أنهم ليسوا "وحدهم". 

وقال زيلينسكي خلال زيارة لمقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) "أوصي القادة بالذهاب إلى إسرائيل وأعتقد أن يدعموا الناس، فقط الناس ولا أتحدث عن أي مؤسسات، فقط لدعم الأشخاص الذين تعرضوا لهجمات إرهابية"، وفق ما نقلت "فرانس برس". 
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