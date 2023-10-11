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عربي-دولي

"الحرب ستكون طويلة"... الخارجية الإسرائيلية: سنحقق انتصارا ساحقا في غزة

Lebanon 24
11-10-2023 | 04:39
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ومصممون على تحقيق انتصار ساحق ومطلق على المنظمات الإرهابية في غزة، وسنلقنهم درسا لن ينسوه أبدا.
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قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليؤور بن دور، الأربعاء، إن بلاده "مصممة على تحقيق انتصار ساحق في غزة" بحرب وصفها بالطويلة، مشددا على أنه "لا مكان للحديث عن ضبط النفس في هذه المرحلة".
 
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وذكر بن دور، في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية" أن: "البعد الإنساني مهم جدا في هذه الحرب، وأقصد بذلك حياة المواطنين الإسرائيليين".
 
 
وأضاف: "إسرائيل لا تلعب بأرقام الضحايا الإسرائيليين لتبرر ما تقوم به في غزة، وسنحقق في ما حدث، ونحن نعرف كيف نتعلم من الأخطاء وكيف نتحسن في المستقبل".
 
 
وقال: "نقلنا المعركة من داخل إسرائيل إلى داخل غزة، ومصممون على تحقيق انتصار ساحق ومطلق على المنظمات الإرهابية في غزة، وسنلقنهم درسا لن ينسوه أبدا".
 
 
وتابع: "ما تقوم به إسرائيل سيخدم الجميع في المنطقة، وسيخدم الكثير من العرب والمسلمين، ولا مكان للحديث عن ضبط النفس في هذه اللحظات وفي هذه المرحلة.
 
 
 
وختم: "هذه الحرب ستكون طويلة. وقطع الكهرباء والماء في غزة هو الثمن الذي سيدفعونه مقابل ما قاموا به". (سكاي نيوز)
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