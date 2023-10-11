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إسرائيل تعلن مقتل 169 جندياً إسرائيلياً منذ بدء التصعيد

Lebanon 24
11-10-2023 | 06:00
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل 169 جندياً إسرائيلياً منذ بدء التصعيد مع حركة "حماس".

وقال المتحدث باسم الجيش، دانيال هغاري: "أبلغنا هذا الصباح عائلات 169 جنديا إسرائيليا بمقتلهم"، مؤكدا الاتصال بعائلات 60 شخصا أسروا من عناصر حماس ونقلوا إلى غزة.
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كذلك، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200 والمصابين لأكثر من 2700.

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