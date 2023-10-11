إسرائيل تعلن مقتل 169 جندياً إسرائيلياً منذ بدء التصعيد

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل 169 جندياً إسرائيلياً منذ بدء التصعيد مع حركة "حماس".



وقال المتحدث باسم الجيش، دانيال هغاري: "أبلغنا هذا الصباح عائلات 169 جنديا إسرائيليا بمقتلهم"، مؤكدا الاتصال بعائلات 60 شخصا أسروا من عناصر حماس ونقلوا إلى غزة.

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كذلك، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200 والمصابين لأكثر من 2700. وقال المتحدث باسم الجيش، دانيال هغاري: "أبلغنا هذا الصباح عائلات 169 جنديا إسرائيليا بمقتلهم"، مؤكدا الاتصال بعائلات 60 شخصا أسروا من عناصر حماس ونقلوا إلى غزة.كذلك، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200 والمصابين لأكثر من 2700.