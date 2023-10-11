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عربي-دولي

"مجزرة وإعدام" في غزة.. اردوغان: حتى في الحرب هناك أخلاق!

Lebanon 24
11-10-2023 | 06:32
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إعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "قطع السلطات في إسرائيل الكهرباء والماء والطعام عن قطاع غزة، ليس حرباً بل مجزرة وإعدام"، مؤكدا "أننا ضد استهداف المدنيين من أي طرف من الطرفين".


وجدد أردوغان تأكيده أن "موقف أنقرة واضح ومحدد ومعلن من حربنا نحن على الإرهاب، ومن متابعتنا للتطورات في إسرائيل وغزة وهضبة الجولان"، مشدداً على أننا "ضدّ استهداف المدنيين من أي طرف من الطرفين".
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كما شدد على أنه "حتى في الحرب هناك أخلاق"، معتبراً أن "قطع الكهرباء والماء والطعام عن غزة، ليس حربا بل مجزرة وإعدام".


ورأى أن "قصف المناطق المدنية بشكل متعمد لا يعكس تصرف دولة، بل منظمة"، مضيفا: "إذا كانت إسرائيل ستتصرف كتنظيم، وليس كدولة، يجب ألا تتفاجأ من معاملتها كتنظيم وليس كدولة".
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