البابا فرنسيس قلق: السّلام هو ما يحتاج له الشرق الأوسط

دعا البابا فرنسيس للإفراج الفوري عن المختطفين في الحرب بين إسرائيل وحماس، معرباً عن قلقه إزاء القصف على غزة.

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وقال في ختام لقائه الأسبوعي مع الجمهور في الفاتيكان: "أدعو للإفراج الفوري عن الرهائن"، وتابع: "من حق أولئك الذين يتعرضون للهجوم أن يدافعوا عن أنفسهم، لكنني قلق جدا من الحصار المطبق الذي يعيش فيه الفلسطينيون في غزة، حيث سقط أيضا العديد من الضحايا الأبرياء".واعتبر أن "الإرهاب والتطرف لا يساعدان في بلوغ حل للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل يغذيان الكراهية والعنف والانتقام ويتسببان فقط في آلام للجانبين"، مشدداً على أن "السلام هو ما يحتاج له الشرق الأوسط".