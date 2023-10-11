Advertisement

إقتصاد

كيف تنعكس الحرب في غزة على أسعار الذهب؟

Lebanon 24
11-10-2023 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1116383-638326293184026395.jpg
Doc-P-1116383-638326293184026395.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت "العربية"، أنّه خلال اليوم الأول لبدء الحرب في غزة، قفزت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1854 دولار للأونصة، لتسجل أعلى مستوى في أسبوع، كما قفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.2% إلى 18671 دولار.
Advertisement

وفي اليوم التالي ارتفع الذهب نحو 1.6%، في أكبر قفزة يومية في 5 أشهر، وحتى اليوم الرابع للحرب لا يزال الذهب يواصل ارتفاعه، وفق "رويترز"، إذ عززت الأزمة من الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل حالة من عدم اليقين، تسود الأسواق العالمية.

يعتبر العديد من الخبراء أن الذهب يستعيد بريقه ويزدهر عادة في أوقات الأزمات.
 
وفي هذا الإطار، يقول خبير الأسواق عمرو عبدو، إن الذهب الذي غالباً ما يُعتبر واحداً من أبرز الملاذات الآمنة للمستثمرين خلال أوقات الاضطرابات الجيوسياسية، كان من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نتيجة لتجدد حدة الصراع بالشرق الأوسط، وهو ما حصل بالفعل، حيث يواصل ارتفاعه الآن.

وأشار عبدو، إلى أن المستثمرين الآن يبحثون عن ملجأ في هذا المعدن الثمين كطريقة من وسائل التحوط ضد حالات عدم اليقين التي تسود الأسواق في أوقات الأزمات.

وتابع: "إذا استمر الصراع في التصاعد وطالت مدته، فإنه من المتوقع استمرار تصاعد أسعر الذهب، لأن المستثمرين سيظلون يبحثون عن ملاذات آمنة لمحافظهم الاستثمارية".

وأضاف أنه يلاحظ حتى قبل بدء الأزمة أن التحوط، من خلال شراء الذهب، تحول إلى ظاهرة عالمية، منذ 2022 عندما بدأت الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى فصول الحرب التجارية بين أميركا والصين، حيث يلاحظ زيادة الطلب على الذهب من روسيا والصين وإيران، لأن هذه الدول نوعت احتياطياتها من خلال الحصول على الذهب استجابة للمخاوف بشأن العقوبات الاقتصادية. (العربية)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:41 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:14 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:06 | 2023-10-11
10:00 | 2023-10-11
09:14 | 2023-10-11
08:54 | 2023-10-11
08:14 | 2023-10-11
08:08 | 2023-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24