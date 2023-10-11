27
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
23
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
كيف تنعكس الحرب في غزة على أسعار الذهب؟
Lebanon 24
11-10-2023
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت "العربية"، أنّه خلال اليوم الأول لبدء الحرب في غزة، قفزت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1854 دولار للأونصة، لتسجل أعلى مستوى في أسبوع، كما قفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.2% إلى 18671 دولار.
Advertisement
وفي اليوم التالي ارتفع الذهب نحو 1.6%، في أكبر قفزة يومية في 5 أشهر، وحتى اليوم الرابع للحرب لا يزال الذهب يواصل ارتفاعه، وفق "رويترز"، إذ عززت الأزمة من الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل حالة من عدم اليقين، تسود الأسواق العالمية.
يعتبر العديد من الخبراء أن الذهب يستعيد بريقه ويزدهر عادة في أوقات الأزمات.
وفي هذا الإطار، يقول خبير الأسواق عمرو عبدو، إن الذهب الذي غالباً ما يُعتبر واحداً من أبرز الملاذات الآمنة للمستثمرين خلال أوقات الاضطرابات الجيوسياسية، كان من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نتيجة لتجدد حدة الصراع بالشرق الأوسط، وهو ما حصل بالفعل، حيث يواصل ارتفاعه الآن.
وأشار عبدو، إلى أن المستثمرين الآن يبحثون عن ملجأ في هذا المعدن الثمين كطريقة من وسائل التحوط ضد حالات عدم اليقين التي تسود الأسواق في أوقات الأزمات.
وتابع: "إذا استمر الصراع في التصاعد وطالت مدته، فإنه من المتوقع استمرار تصاعد أسعر الذهب، لأن المستثمرين سيظلون يبحثون عن ملاذات آمنة لمحافظهم الاستثمارية".
وأضاف أنه يلاحظ حتى قبل بدء الأزمة أن التحوط، من خلال شراء الذهب، تحول إلى ظاهرة عالمية، منذ 2022 عندما بدأت الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى فصول الحرب التجارية بين أميركا والصين، حيث يلاحظ زيادة الطلب على الذهب من روسيا والصين وإيران، لأن هذه الدول نوعت احتياطياتها من خلال الحصول على الذهب استجابة للمخاوف بشأن العقوبات الاقتصادية. (العربية)
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إنفصاله عن زوجته... فنان يُفاجىء الجميع بزواجه مساء اليوم من إعلاميّة معروفة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إنفصاله عن زوجته... فنان يُفاجىء الجميع بزواجه مساء اليوم من إعلاميّة معروفة (فيديو)
14:52 | 2023-10-10
10/10/2023 02:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات جنوبي لبنان... قصف مدفعي وإطلاق صواريخ (فيديو)
Lebanon 24
إشتباكات جنوبي لبنان... قصف مدفعي وإطلاق صواريخ (فيديو)
10:41 | 2023-10-10
10/10/2023 10:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركيّة لـ"حزب الله".. مضمونها كبير وما قد يجري غير مألوف!
Lebanon 24
آخر رسالة أميركيّة لـ"حزب الله".. مضمونها كبير وما قد يجري غير مألوف!
03:00 | 2023-10-11
11/10/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو جرحى في تبادل إطلاق نار قرب فندق في إسرائيل... ومفاجأة كبيرة عما تبيّن لاحقاً
Lebanon 24
بالفيديو جرحى في تبادل إطلاق نار قرب فندق في إسرائيل... ومفاجأة كبيرة عما تبيّن لاحقاً
15:14 | 2023-10-10
10/10/2023 03:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"الرد حتميّ".. ما هي خيارات "حزب الله" بعد "المجزرة الإسرائيلية"؟!
Lebanon 24
"الرد حتميّ".. ما هي خيارات "حزب الله" بعد "المجزرة الإسرائيلية"؟!
06:00 | 2023-10-11
11/10/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:06 | 2023-10-11
كان مزدحماً بالمسافرين... بالفيديو ذعر داخل مطار بن غوريون لحظة إستهدافه بالصواريخ
10:00 | 2023-10-11
قصف عنيف... إليكم الأحياء التي دمرتها إسرائيل في غزة
09:14 | 2023-10-11
شاب فلسطينيّ يفقد 14 فرداً من عائلته في قصف إسرائيليّ
08:54 | 2023-10-11
غزة الآن.. لا كهرباء والقصف يستهدف مركبة إسعاف ويودي بحياة مسعفين
08:14 | 2023-10-11
شعر بها مواطنون... هزّة أرضيّة ضربت الأردن
08:08 | 2023-10-11
بلجيكا: لن نحظر استيراد الماس الروسي
فيديو
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
Lebanon 24
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
02:35 | 2023-10-11
11/10/2023 17:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
01:46 | 2023-10-10
11/10/2023 17:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
11/10/2023 17:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24