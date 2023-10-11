هل أُصيب تلاميذ بأمراض جلديّة بعد زلزال المغرب؟

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كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن العديد من التلاميذ الذين نقلوا من الثانويات الإعدادية والتأهيلية بالحوز إلى مؤسسات داخلية بمراكش، بعد الزلزال، أصيبوا بطفح جلدي ومغص حاد.كما أشار حقوقيو مراكش إلى إمكانية أن يكون توزيع كميات من البسكوت الذي كان مخصصا للطعام المدرسي وتحويله إلى الداخليات التي تحتضن تلامذة الحوز، من الأسباب التي أدت إلى بروز أمراض جلدية والحساسية والمغص الحاد وأعراض أخرى متعلقة بالجهاز الهضمي.وأبرز البلاغ أن المعطيات تفيد بأن مدة انتهاء صلاحية تناول البسكوت قريبة، لكن شروط تخزينه غير الصحية وغير المناسبة قد تكون قد حولته إلى مادة مضرة ماسة بالسلامة الصحية، خصوصا أن شروط التخزين کارثیة، وسبق التنبيه إليها. (روسيا اليوم)