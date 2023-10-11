ملك الأردن: ستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

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قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إنّ "منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".وأضاف العاهل الأردني: "ستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة".وقال: "لن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".وتابع: "سيبقى الأردن في خندق العروبة يبذل كل ما بوسعه في سبيل الوقوف مع أشقائه العرب". (بترا)