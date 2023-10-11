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عربي-دولي

إسرائيل تُصدر تعليمات للمستوطنين قرب الحدود مع لبنان... ماذا طلبت منهم؟

Lebanon 24
11-10-2023 | 07:20
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أفادت "الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ السلطات في إسرائيل أصدرت تعليمات للمستوطنين شمال فلسطين المحتلة، بالبقاء قرب الملاجئ.
 
 
 
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