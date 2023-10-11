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عربي-دولي

قصف عنيف... إليكم الأحياء التي دمرتها إسرائيل في غزة

Lebanon 24
11-10-2023 | 10:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه لليوم الخامس على التوالي، تتعرض الأحياء السكنية في قطاع غزة لقصف إسرائيلي عنيف، ردا على الهجمات التي شنتها حركة حماس وتمكنت فيها من دخول مستوطنات غلاف غزة، والسيطرة على مناطق عسكرية وأمنية فيها.
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ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن متحدث باسم الجيش، قوله إن القصف حاليا يركز على إحداث الأضرار أكثر من الدقة.

هذه السياسة الإسرائيلية التي تتعمد إحداث أكبر قدر من الضرر أدت إلى محو أجزاء من الأحياء التي تعرضت للقصف.

وتعتبر إسرائيل حيّ الرمال "مركز عصب حماس"، حيث تم تدمير المنازل والعمارات السكنية ومقار حكومية ووزارات ومنشآت خدماتية ومساجد ومدارس.

ويقع حيّ النصر غرب مدينة غزة، ودمرت الغارات العديد من منازل العائلات في الحيّ، كما طال القصف الأبراج السكنية، وأشهرها برج العكلوك المكون من 11 طابقا.

وتعرّض حيّ السودانية الذي يضم عددا كبيرا من السكان، لدمار جزئي من جراء الغارات.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، قصفت الطائرات أكثر من 450 هدف في أنحاء حيّ الفرقان.

كما أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن الطائرات الاسرائيلية تدمر حيّ الكرامة شمال غربي غزة، بسيل من الغارات المتواصلة. (سكاي نيوز)
 
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