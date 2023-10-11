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زلزال ضرب اليوم تايوان

Lebanon 24
11-10-2023 | 08:00
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أفاد مركز مركز رصد الزلازل في الصين، في بيان له اليوم الأربعاء، بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.4 على مقياس ريختر على الساحل الشرقي لجزيرة تايوان.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار في الممتلكات. (روسيا اليوم)
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