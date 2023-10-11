بلجيكا: لن نحظر استيراد الماس الروسي

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قال رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، إن بلاده لن تحظر استيراد الماس الروسي حتى عام 2024 على الأقل، حتى يتم تفعيل آلية دولية لتتبع مصدره.وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "لا يمكن لبلجيكا أن تحظر استيراد الماس الروسي حتى تدخل الآلية التي اتفقت عليها مجموعة السبع لتتبع مصدرها حيز التنفيذ".وأشار رئيس وزراء بلجيكا، إلى أنه من المقرر أن تبدأ الآلية المذكورة أعلاه في الأول من كانون الثاني 2024. (روسيا اليوم)