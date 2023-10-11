شعر بها مواطنون... هزّة أرضيّة ضربت الأردن

سجل مرصد الزلازل الأردني، هزة أرضية بقوة 3.1 على مقياس ريختر، جنوب مدينة العقبة.



وقال مدير المرصد غسان سويدان، إن الهزة شعر بها بعض المواطنين، مبينا أن الهزة الأرضية في العقبة، تعتبر ضعيفة وغير مؤثرة. (روسيا اليوم)

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