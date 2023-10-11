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عربي-دولي

شعر بها مواطنون... هزّة أرضيّة ضربت الأردن

Lebanon 24
11-10-2023 | 08:14
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سجل مرصد الزلازل الأردني، هزة أرضية بقوة 3.1 على مقياس ريختر، جنوب مدينة العقبة.

وقال مدير المرصد غسان سويدان، إن الهزة شعر بها بعض المواطنين، مبينا أن الهزة الأرضية في العقبة، تعتبر ضعيفة وغير مؤثرة. (روسيا اليوم)
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الاردن

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