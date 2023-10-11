تزامناً مع الحرب في غزة... هكذا يبدو الوضع في الضفة الغربية

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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ إسرائيل بدأت تقليص إمدادات الغذاء والكهرباء والوقود للضفة الغربية.ويصف الصحفي الفلسطيني جمال سالم العمراني حال المدينة بـ"الشلل تام"، ويقول "منذ بداية الحرب دفعت إسرائيل بمزيد من الحشود العسكرية داخل المدينة، وزادت الكمائن لأكثر من 15 كمين إضافي، والحركة باتت صعبة للغاية هناك، والكثير يفضل الآن عدم التحرك من الأحياء وسط التشديدات الإسرائيلية".ويتابع: "هناك عدة حوادث جرت بإطلاق جنود إسرائيليين النار بشكل عشوائي على أشخاص عزل، كما أن عمليات القبض والاحتجاز زادت للغاية، وهناك ملاحقة لمن يبدي تعاطفا مع الأحداث في غزة".أما على المستوى المعيشي، فيقول "هناك أصحاب محلات في المدينة أفرغت رفوفهم من السلع الغذائية، والموزعون توقفوا عن إدخال الأغذية، وأكد الموزعون أن إسرائيل تحتفظ بالمواد الغذائية وتوزعها على مواطنيها والوضع بالنسبة لنا أصبح كارثيا".ويُضيف: "حتى الكهرباء باتت تنقطع بشكل دوري، ومحطات البنزين توزع الوقود بشكل محدود بسبب وقف الإمدادات".ويُشير إلى أنّ "العمالة الفلسطينية منعت تماما من دخول إسرائيل، والغريب أيضا أن هناك نقصا في السيولة المالية، ونستطيع القول إن أهالي الضفة يعيشون في حصار". (سكاي نيوز)