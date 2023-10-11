Advertisement

عربي-دولي

تزامناً مع الحرب في غزة... هكذا يبدو الوضع في الضفة الغربية

Lebanon 24
11-10-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1116414-638326354527488410.jpg
Doc-P-1116414-638326354527488410.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ إسرائيل بدأت تقليص إمدادات الغذاء والكهرباء والوقود للضفة الغربية.

ويصف الصحفي الفلسطيني جمال سالم العمراني حال المدينة بـ"الشلل تام"، ويقول "منذ بداية الحرب دفعت إسرائيل بمزيد من الحشود العسكرية داخل المدينة، وزادت الكمائن لأكثر من 15 كمين إضافي، والحركة باتت صعبة للغاية هناك، والكثير يفضل الآن عدم التحرك من الأحياء وسط التشديدات الإسرائيلية".
Advertisement

ويتابع: "هناك عدة حوادث جرت بإطلاق جنود إسرائيليين النار بشكل عشوائي على أشخاص عزل، كما أن عمليات القبض والاحتجاز زادت للغاية، وهناك ملاحقة لمن يبدي تعاطفا مع الأحداث في غزة".

أما على المستوى المعيشي، فيقول "هناك أصحاب محلات في المدينة أفرغت رفوفهم من السلع الغذائية، والموزعون توقفوا عن إدخال الأغذية، وأكد الموزعون أن إسرائيل تحتفظ بالمواد الغذائية وتوزعها على مواطنيها والوضع بالنسبة لنا أصبح كارثيا".

ويُضيف: "حتى الكهرباء باتت تنقطع بشكل دوري، ومحطات البنزين توزع الوقود بشكل محدود بسبب وقف الإمدادات".

ويُشير إلى أنّ "العمالة الفلسطينية منعت تماما من دخول إسرائيل، والغريب أيضا أن هناك نقصا في السيولة المالية، ونستطيع القول إن أهالي الضفة يعيشون في حصار". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2023-10-11
16:48 | 2023-10-11
16:35 | 2023-10-11
16:35 | 2023-10-11
16:30 | 2023-10-11
16:24 | 2023-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24