غزة الآن.. لا كهرباء والقصف يستهدف مركبة إسعاف ويودي بحياة مسعفين

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأربعاء، مقتل 3 مسعفين يعملون في الجمعية، بعد قصف إسرائيلي استهدف مركبة الإسعاف التي يستقلونها في شمال قطاع غزة، فيما قتل مسعف رابع شرقا.

وقالت في بيان: "استهدف الاحتلال قبل قليل وبشكل مباشر مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة شمال غزة ما أدى إلى مقتل 3 مسعفين".

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وأكدت في بيان لاحق منفصل مقتل مسعف رابع "خلال أدائه لعمله الإنساني عند معبر كارمي شرق غزة".

الى ذلك، قال رئيس سلطة الطاقة بغزة إن محطة توليد الكهرباء الوحيدة توقفت في قطاع غزة الساعة 2 ظهراً؛ بسبب نفاد الوقود.

وعملياً يعاني القطاع من انقطاع كبير في التيار الكهربائي، حتى قبل اندلاع الحرب الحالية، إذ تأتي الكهرباء لساعات محدودة في اليوم، لكن تلك الساعات انخفضت إلى ساعتين أو ثلاث مع الحرب وفي بعض المناطق لم تصل الكهرباء أبدا، طبقا لـ"الأونروا".