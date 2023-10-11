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عربي-دولي

شاب فلسطينيّ يفقد 14 فرداً من عائلته في قصف إسرائيليّ

Lebanon 24
11-10-2023 | 09:14
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نعى الشاب الغزاوي محمد أحمد 14 فرداً من عائلته بعد أن استشهدوا بقصف إسرائيلي مكثف على الحي التي تقطن به أسرته في قطاع غزة.

ونعى الشاب محمد أفراد عائلته بكلمات مؤثرة على صفحته الشخصية على "فيسبوك" وكتب: "أحتسب عند الله تعالى، أمي قرة عيني، وأخي رأفت تاج راسي، وزوجتي أوكسجين حياتي، وليندا نبض قلبي، وسيدرا نور عيوني، وهايدي فلذة كبدي، وقصي ابني وحبيبي وعمري ورأس قلبي يابا والله قلبي يابا انتا الله يرحمك، وعبيدة حبيب قلبي يا عم روحت مع قصي حبيبك، وزوجة رأفت ونعم الزوجة، ويامن ابن رأفت، وضياء أختي حبيبتي تاج راسي ونبضي يختي ابنك معي فامانتي، غيداء وهيفاء نور عيوني وقلبي ضي عيوني فدا الوطن والاقصى". (العربية)
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