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عربي-دولي

بوتين عن قرار واشنطن: هل سيقصفون لبنان أم أنهم يريدون فقط تخويف شخص ما؟

Lebanon 24
11-10-2023 | 10:16
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نبّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن اتساع نطاق الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مشدداً على ضرورة بذل كل الجهود لتهدئة الوضع.



وقال بوتين خلال مشاركته في الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو، اليوم، إنه "من غير المعروف ما إذا كان من الممكن تهدئة الوضع بطريقة أو بأخرى في المستقبل القريب، لكن يجب علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك، لأن توسيع رقعة الصراع يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك لقطاع الطاقة".
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كما لفت إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، أهملت الولايات المتحدة آليات التسوية في الشرق الأوسط وحاولت استبدال حل المشاكل السياسية بـ"هبات مادية" لسكان الأراضي الفلسطينية، مضيفاً: "بالطبع، هذا مهم جدا للناس الذين لديهم مستوى معيشة منخفض، ومن المهم حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. لكننا قلنا دائما أن هذا لن يكفي. من دون حل القضايا السياسية الأساسية، وأهمها إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، من المستحيل حل المشكلة برمتها".
واشار الى أن "سياسة الاستيطان، بالإضافة إلى عدد من العناصر الأخرى، أدت في النهاية إلى مثل هذا الانفجار للعنف".

 
أيضاً، ذكّر بوتين أن موقف روسيا ليس وليد اليوم، ولم يتبلور على وقع الأحداث المأساوية الأخيرة، بل إنه تطور على مدى عقود، وقال: "هذا الموقف معروف لدى الجانب الإسرائيلي ولدى أصدقائنا في فلسطين. لقد دعونا دائما إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، مع التركيز بالدرجة الأولى على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".
 
وتابع أن "في الولايات المتحدة أو في إسرائيل أيضا هناك الكثير من الشخصيات السياسية والخبراء الذين يعتقدون أنه يجب اتباع طريق طريق إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، لكن للأسف تبقى اليد العليا لأولائك الذين يحاولون منذ عقود من الزمن حل هذه المشكلة بالقوة. وذلك يأتي بنا لسوء الحظ، إلى مثل هذه الحوادث المأساوية التي نشهدها الآن".
 
 
كما أبدى بوتين استغرابه من إرسال حاملات طائرات أميركية إلى الشرق الأوسط، موضحاً "أن هذا يؤدي إلى تفاقم الوضع المتوتر في المنطقة"'، وفق "روسيا اليوم"
 
وقال: "لا أعلم لماذا قررت الولايات المتحدة الأميركية إرسال حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، ثم أعلنت عن إرسالة حاملة أخرى، هل سيقصفون لبنان؟ أم أنهم قرروا فقط تخويف شخص ما؟ لكن هناك أشخاصا لم يعودوا خائفين من أي شيء. ومن الضروري عدم حل المشكلة بهذه الطريقة، بل البحث عن حلول وسط".
 
 
وأضاف: "الآن نسمع أن إيران متهمة بكل الذنوب، كالعادة، بلا دليل. لا يوجد دليل".
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