هل حذّرت مصر اسرائيل قبل 3 ايام من هجوم حماس؟.. عضو في الكونغرس يكشف

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الأربعاء، إن "مصر "حذّرت" إسرائيل من احتمال وقوع أعمال عنف قبل ثلاثة أيام من الهجوم المباغت الذي نفّذته حركة حماس في نهاية الأسبوع".



وقال الجمهوري مايكل مكول للصحافيين بعد تلقي المشرّعين إحاطة استخباراتية بشأن الأزمة: "نعلم أن مصر حذّرت الإسرائيليين قبل ثلاثة أيام من احتمال وقوع حدث مثل هذا".

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