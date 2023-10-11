نتنياهو وغانتس يتفقان على تشكيل "حكومة حرب".. هؤلاء هم أعضاؤها

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أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس أنه توصل إلى اتفاق للدخول في حكومة واحدة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في خضم الحرب المستعرة مع حركة حماس.وقال غانتس في بيان إنه ونتنياهو سيشكلان حكومة "لإدارة الحرب" من 5 أعضاء، ستضم إلى جانبهما وزير الدفاع الحالي يوآف غالانت، واثنين من كبار المسؤولين الآخرين يقومان بدور أعضاء "مراقبين".وأوضح غانتس أن البيان مشترك مع نتنياهو.وأضاف أن الحكومة لن تصدر أي تشريعات أو قرارات لا تتعلق بالحرب طالما استمر القتال.