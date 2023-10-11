Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر محاولات الإسرائيليين تفجير الأوضاع في الضفة الغربية

Lebanon 24
11-10-2023 | 12:10
A-
A+
Doc-P-1116477-638326482350552078.jpg
Doc-P-1116477-638326482350552078.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الأربعاء، محاولات الإسرائيليين تفجير الأوضاع في الضفة الغربية.

وجاء في بيان الوزارة: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم والتي خلفت هذا اليوم 4 شهداء بينهم طفلان وعدد آخر من الجرحى".
Advertisement

وتابع البيان: "كما تدين الوزارة بشدة التصعيد الحاصل في ظواهر إطلاق الرصاص الحي من قبل عناصر المستعمرين الإرهابية كما حصل في بلدة قصرة وفي محافظة سلفيت، وكذلك اعتداءاتهم الاستفزازية على المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم على الطرق وسيطرتهم عليها بحماية من جيش الاحتلال".

وختم البيان: "تحذر الوزارة مجدداً من محاولات غلاة المستوطنين وميليشياتهم المنظمة والمسلحة وبدعم من الوزراء الذين يمثلونهم في الحكومة الإسرائيلية لتفجير الاوضاع في الضفة الغربية المحتلة لخدمة مخططاتهم الاستعمارية التوسعية". (روسيا اليوم) 

 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:14 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:02 | 2023-10-11
14:23 | 2023-10-11
14:17 | 2023-10-11
14:03 | 2023-10-11
14:00 | 2023-10-11
13:55 | 2023-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24