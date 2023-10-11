24
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر محاولات الإسرائيليين تفجير الأوضاع في الضفة الغربية
Lebanon 24
11-10-2023
|
12:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الأربعاء، محاولات الإسرائيليين تفجير الأوضاع في الضفة الغربية.
وجاء في بيان الوزارة: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم والتي خلفت هذا اليوم 4 شهداء بينهم طفلان وعدد آخر من الجرحى".
Advertisement
وتابع البيان: "كما تدين الوزارة بشدة التصعيد الحاصل في ظواهر إطلاق الرصاص الحي من قبل عناصر المستعمرين الإرهابية كما حصل في بلدة قصرة وفي محافظة سلفيت، وكذلك اعتداءاتهم الاستفزازية على المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم على الطرق وسيطرتهم عليها بحماية من جيش الاحتلال".
وختم البيان: "تحذر الوزارة مجدداً من محاولات غلاة المستوطنين وميليشياتهم المنظمة والمسلحة وبدعم من الوزراء الذين يمثلونهم في الحكومة الإسرائيلية لتفجير الاوضاع في الضفة الغربية المحتلة لخدمة مخططاتهم الاستعمارية التوسعية". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"الرد حتميّ".. ما هي خيارات "حزب الله" بعد "المجزرة الإسرائيلية"؟!
Lebanon 24
"الرد حتميّ".. ما هي خيارات "حزب الله" بعد "المجزرة الإسرائيلية"؟!
06:00 | 2023-10-11
11/10/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شبه عارية.. نجمة "حريم السلطان" التركية الشهيرة بإعلان جريء والجمهور يُهاجمها (فيديو)
Lebanon 24
شبه عارية.. نجمة "حريم السلطان" التركية الشهيرة بإعلان جريء والجمهور يُهاجمها (فيديو)
02:18 | 2023-10-11
11/10/2023 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركيّة لـ"حزب الله".. مضمونها كبير وما قد يجري غير مألوف!
Lebanon 24
آخر رسالة أميركيّة لـ"حزب الله".. مضمونها كبير وما قد يجري غير مألوف!
03:00 | 2023-10-11
11/10/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو جرحى في تبادل إطلاق نار قرب فندق في إسرائيل... ومفاجأة كبيرة عما تبيّن لاحقاً
Lebanon 24
بالفيديو جرحى في تبادل إطلاق نار قرب فندق في إسرائيل... ومفاجأة كبيرة عما تبيّن لاحقاً
15:14 | 2023-10-10
10/10/2023 03:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد جورج كرم
Lebanon 24
قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد جورج كرم
15:32 | 2023-10-10
10/10/2023 03:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:02 | 2023-10-11
بالصور والوئائق.. اليكم مشروع القرار الذي تناقشه الجامعة العربية بخصوص التطورات في فلسطين
14:23 | 2023-10-11
بلينكن يجدد دعم بلاده لإسرائيل: "حماس" تتخذ من المدنيين دروعاً بشرية
14:17 | 2023-10-11
واشنطن تكشف حصيلة القتلى الأميركيين خلال هجمات غزة
14:03 | 2023-10-11
"تاسعة البهاء".. "سرايا القدس" تقصف تل أبيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة
14:00 | 2023-10-11
تزامناً مع الحرب في غزة... هكذا يبدو الوضع في الضفة الغربية
13:55 | 2023-10-11
هذا ما حصل مساء داخل مستعمرة المطلة
فيديو
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
Lebanon 24
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
02:35 | 2023-10-11
11/10/2023 21:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
01:46 | 2023-10-10
11/10/2023 21:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
11/10/2023 21:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24