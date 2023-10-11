الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر محاولات الإسرائيليين تفجير الأوضاع في الضفة الغربية

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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الأربعاء، محاولات الإسرائيليين تفجير الأوضاع في الضفة الغربية.وجاء في بيان الوزارة: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم والتي خلفت هذا اليوم 4 شهداء بينهم طفلان وعدد آخر من الجرحى".وتابع البيان: "كما تدين الوزارة بشدة التصعيد الحاصل في ظواهر إطلاق الرصاص الحي من قبل عناصر المستعمرين الإرهابية كما حصل في بلدة قصرة وفي محافظة سلفيت، وكذلك اعتداءاتهم الاستفزازية على المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم على الطرق وسيطرتهم عليها بحماية من جيش الاحتلال".وختم البيان: "تحذر الوزارة مجدداً من محاولات غلاة المستوطنين وميليشياتهم المنظمة والمسلحة وبدعم من الوزراء الذين يمثلونهم في الحكومة الإسرائيلية لتفجير الاوضاع في الضفة الغربية المحتلة لخدمة مخططاتهم الاستعمارية التوسعية". (روسيا اليوم)