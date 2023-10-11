بالصور والوئائق.. اليكم مشروع القرار الذي تناقشه الجامعة العربية بخصوص التطورات في فلسطين

حصل "لبنان 24" على مشروع القرار الذي تناقشه الجامعة العربية في هذه الاثناء بخصوص التطورات في فلسطين، وفيه تأكيد على الوقف الفوري للحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ودعوة جميع الاطراف الى ضبط النفس.

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ودعت الجامعة العربية لتوقف دائرة العنف فورا والتحذير من عواقب وخيمة لاستمرار الصراع، واعتبرت الجامعة انّ انسداد الأفق السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيفاقم العنف.

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