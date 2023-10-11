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عربي-دولي

طيران الإمارات تخفض رحلاتها اليومية إلى إسرائيل ثلاثة أضعاف

Lebanon 24
11-10-2023 | 12:15
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أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم، أنها قررت خفض عدد الرحلات اليومية من وإلى تل أبيب ثلاث مرات اعتبارا من 13 تشرين الأول وحتى نهاية الشهر الجاري.

وقال الشركة في بيان: "لأسباب تشغيلية، نقوم بتخفيض عدد الرحلات من وإلى تل أبيب إلى رحلة يومية واحدة، وسيكون هذا الجدول ساري المفعول من 13 إلى 31 تشرين الأول 2023".

وأضافت أنها "تراقب الوضع في إسرائيل عن كثب وهي على اتصال وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات".

وأشارت الشركة إلى أن "الوضع ديناميكي، ونحن نحلل جميع العوامل بعناية وبشكل مستمر".

وتسير طيران الإمارات عادة ثلاث رحلات يومية من وإلى مطار بن غوريون الدولي. (وكالات)

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