"القسام" تستهدف حيفا بصاروخ.. وصفارات الإنذار تدوّي في المدينة (فيديو)

أعلنت كتائب عز الدين القسّام استهداف مدينة حيفا بصاروخ من طراز "R160".



وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنّه جرى "إطلاق صواريخ على منطقة الكرمل في حيفا"، فيما أفادت بدوّي صفارات الإنذار في حيفا وسماع دوي انفجارات.

حيفا بعد قصفها من المقاومة الفلسطينية pic.twitter.com/2aHiX2oMSg — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 11, 2023 Advertisement



كما أفادت بأنّ "شهوداً أكدوا سماعهم دوي انفجارات وسقوط صواريخ جنوب حيفا"، فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ هناك "تحذيرات من تسلل طائرات معادية تشمل منطقة حيفا والكرمل". كما أفادت بأنّ "شهوداً أكدوا سماعهم دوي انفجارات وسقوط صواريخ جنوب حيفا"، فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ هناك "تحذيرات من تسلل طائرات معادية تشمل منطقة حيفا والكرمل".

وصاروخ "آر 160" هو صاروخ مطوّر صنعته كتائب "القسام" وأطلقت عليه الاسم تيمّناً برئيس الحركة عبد العزيز الرنتيسي، أحد أبرز قادة حماس.



ويصل مدى هذا الصاروخ إلى 160 كلم، وقد استخدم أول مرة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014، وتكمن أهميته في أنّه يصل إلى مناطق بعيدة، حيث يمكنه ضرب العمق الإسرائيلي وصولاً إلى مدينة حيفا.



كذلك، أعلنت "القسّام" مهاجمة مربض للآليات والأفراد شرق غزة بطائرتين انتحاريتين من طراز "الزواري".