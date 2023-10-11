Advertisement

عربي-دولي

رصد مدرعات غريبة ضمن الآليات الإسرائيلية المتجهة إلى غزة

Lebanon 24
11-10-2023 | 13:20
A-
A+
Doc-P-1116504-638326524239073582.jpg
Doc-P-1116504-638326524239073582.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تم رصد مركبات مدرعة غريبة، إلى جانب الميركافا التقليدية ذات التعديلات المختلفة في مجموعة المركبات الإسرائيلية التي يتم نقلها إلى غلاف غزة.

ظاهريا، تبدو مثل الدبابات العادية، لكنها ليست مزودة بأسلحة. منها ناقلات الجنود المدرعة الثقيلة "أوفيك". وهي ليست مخصصة للمشاركة المباشرة في الهجمات وإيصال المشاة، ولكنها تستخدم كوحدات قيادة وأركان. يمكن أن نرى أن المدرعة تحتوي على هوائيات مختلفة على سطحها.

ويقوم الإسرائيليون في كثير من الأحيان بتحويل دباباتهم إلى مركبات قتالية لأغراض مختلفة، على سبيل المثال، تحولت دبابة "سينتاريون" إلى المركبة الهجومية "ناغماشوت "وإلى مدرعة الإصلاح والإخلاء "ناكبادون" وناقلة الجنود المدرعة "بوما"، وهذه أيضا بنيت استنادا لمكونات هيكل الميركافا القديمة.

كما تحولت غنائم الحروب العربية مثل تي-54/55، كأساس لحاملات الجنود المدرعة الثقيلة "أتشزاريت" الشهيرة، والتي تم تحديثها عدة مرات. (وكالات)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:14 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:02 | 2023-10-11
14:23 | 2023-10-11
14:17 | 2023-10-11
14:03 | 2023-10-11
14:00 | 2023-10-11
13:55 | 2023-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24