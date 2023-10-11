بوتين: المباحثات الاسرائيلية - الفلسطينية ضرورية لتجنب توسع رقعة النزاع

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين"، معتبرا ذلك "ضروريا لتجنب توسع النزاع".وحث بوتين على التركيز على الدبلوماسية لإنهاء الحرب، داعيا إلى "العودة إلى مسار المفاوضات لإيجاد حل مقبول للجميع، بما في ذلك الفلسطينيين".وأضاف: "علينا أن نتجنب توسع النزاع، لأنه إذا حدث ذلك فسيكون له تأثير على الوضع الدولي".