"تاسعة البهاء".. "سرايا القدس" تقصف تل أبيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة

قصفت "سرايا القدس" مساء اليوم، تل أبيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة رداً على المجازر واستهداف البيوت المدنية، وتحت عنوان "تاسعة البهاء".

ودوت صافرات الإنذار في عسقلان وبقية المستوطنات بعد إطلاق صواريخ عدة من غزة.