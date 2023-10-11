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عربي-دولي

واشنطن تكشف حصيلة القتلى الأميركيين خلال هجمات غزة

Lebanon 24
11-10-2023 | 14:17
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن حصيلة من تأكد مقتلهم من المواطنين الأميركيين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس قد ارتفع إلى 22 شخصا.

الحصيلة الأخيرة تمثل زيادة بواقع 8 ضحايا مقارنة بآخر عدد مؤكد للقتلى قبل يوم واحد.
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ويلقي الرئيس الأميركي كلمة الأربعاء خلال طاولة مستديرة مع ممثلين لليهود الأميركيين في الولايات المتحدة، بعدما أبدى على مدى الأيام الماضية دعم واشنطن الراسخ لإسرائيل بعد عملية حركة حماس.

وأكد البيت الأبيض أن بايدن سيشدد للمشاركين على "دعمه الثابت" لإسرائيل في أعقاب الهجمات التي نفذتها حماس، وسيتطرق إلى "معركته ضد معاداة السامية".

وسيرافق بايدن داغ إيمهوف زوج نائبته كامالا هاريس وهو يهودي ويشارك بشكل كبير في التواصل مع اليهود في الولايات المتحدة.
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