بلينكن يجدد دعم بلاده لإسرائيل: "حماس" تتخذ من المدنيين دروعاً بشرية

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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبيل مغادرته الولايات المتحدة الأميركية متوجهاً إلى اسرائيل، أنه سيجتمع مع المسؤولين الإسرائيليين لضمان وصول كافة ما تطلبه.وقال بلينكن: "رسالتي هي أننا نقف مع إسرائيل وسنواصل ذلك، ونعمل معها لتحديد مواقع المفقودين الأميركيين"، لافتاً إلى أن عدد القتلى الأميركيين جراء هجمات حماس مرشح للزيادة.وأكد أن الولايات المتحدة نشرت حاملة طائرات في المنطقة لردع أي محاولة لاستغلال الوضع.وفي حين اعتبر بلينكن أن "حماس" تتخذ من المدنيين دروعا بشرية، قال: "سنفعل كل ما بوسعنا للتأكد من أن إسرائيل لن تستهدف المدنيين".وشدد على أن بلاده تجري محادثات مع مصر وإسرائيل بشأن فتح ممرات آمنة، واصفاً الأمر بالمعقّد.