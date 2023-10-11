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عربي-دولي
بلينكن يجدد دعم بلاده لإسرائيل: "حماس" تتخذ من المدنيين دروعاً بشرية
Lebanon 24
11-10-2023
|
14:23
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبيل مغادرته الولايات المتحدة الأميركية متوجهاً إلى اسرائيل، أنه سيجتمع مع المسؤولين الإسرائيليين لضمان وصول كافة ما تطلبه.
وقال بلينكن: "رسالتي هي أننا نقف مع إسرائيل وسنواصل ذلك، ونعمل معها لتحديد مواقع المفقودين الأميركيين"، لافتاً إلى أن عدد القتلى الأميركيين جراء هجمات حماس مرشح للزيادة.
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وأكد أن الولايات المتحدة نشرت حاملة طائرات في المنطقة لردع أي محاولة لاستغلال الوضع.
وفي حين اعتبر بلينكن أن "حماس" تتخذ من المدنيين دروعا بشرية، قال: "سنفعل كل ما بوسعنا للتأكد من أن إسرائيل لن تستهدف المدنيين".
وشدد على أن بلاده تجري محادثات مع مصر وإسرائيل بشأن فتح ممرات آمنة، واصفاً الأمر بالمعقّد.
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