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بلينكن يجدد دعم بلاده لإسرائيل: "حماس" تتخذ من المدنيين دروعاً بشرية

Lebanon 24
11-10-2023 | 14:23
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبيل مغادرته الولايات المتحدة الأميركية متوجهاً إلى اسرائيل، أنه سيجتمع مع المسؤولين الإسرائيليين لضمان وصول كافة ما تطلبه.

وقال بلينكن: "رسالتي هي أننا نقف مع إسرائيل وسنواصل ذلك، ونعمل معها لتحديد مواقع المفقودين الأميركيين"، لافتاً إلى أن عدد القتلى الأميركيين جراء هجمات حماس مرشح للزيادة.
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وأكد أن الولايات المتحدة نشرت حاملة طائرات في المنطقة لردع أي محاولة لاستغلال الوضع.

وفي حين اعتبر بلينكن أن "حماس" تتخذ من المدنيين دروعا بشرية، قال: "سنفعل كل ما بوسعنا للتأكد من أن إسرائيل لن تستهدف المدنيين".

وشدد على أن بلاده تجري محادثات مع مصر وإسرائيل بشأن فتح ممرات آمنة، واصفاً الأمر بالمعقّد.
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