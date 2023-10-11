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عربي-دولي

هكذا موّلت "حماس" هجومها على إسرائيل.. تقرير يتحدث عن "سلاحها السري"

Lebanon 24
11-10-2023 | 15:18
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كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن حركة "حماس" اعتمدت بشكل كبير على العملات الرقمية في تمويل هجومها على إسرائيل.

وأوضحت أن بعض المحافظ المالية التابعة لعدد من الفصائل الفلسطينية جمعت نحو 134 مليون دولار، مخزنة في محافظ مالية رقمية.
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وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن الهجوم الخاطف الذي شنته حماس تقف وراءه تبرعات بملايين الدولارات من العملات المشفرة.

وأوضحت الصحيفة أن الهجوم الخاطف، الذي شنته حماس دفع الكثير من المراقبين إلى طرح كثير من الأسئلة بشأن طرق التمويل، ووسط كل تلك الأسئلة تقفز إجابة من بين إجابات أخرى لهذا التمويل وهي "العملات المشفرة".

وذكرت تقارير صحفية أن حربا بعيدة عن الأضواء تجري بسبب طلب حماس من المتعاطفين معها جمع تبرعات في محفظتها المالية الرقمية، لتمويل أنشطتها العسكرية.

وبين موقع "إليبتيك" الرائد في مجال العملات المشفرة، أن محافظ العملات الرقمية التي ربطتها إسرائيل ببعض الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها ذراع حماس العسكري، جمعت ما يناهز 134 مليون دولار، ما بين آب2021 وحزيران 2023.

ووسط الملاحقات التي شنتها إسرائيل على المحفظات المالية التابعة للحركة، فإن الجناح العسكري لحماس طالب من المتبرعين في نيسان الماضي، وقف التبرع عبر تلك المحفظات، بحسب قناة (I24) الإسرائيلية.

وأضافت أن "سبب وقف التبرعات هو تخوف حماس من كشف هويات المتبرعين، في ظل تشديد السلطات الإسرائيلية تدقيقها لمصدر تلك التبرعات مع تركها باب التبرع مفتوحا بطرق أخرى".

وكانت إسرائيل قد أعلنت تجميد حسابات عملات مشفرة تستخدمها حماس بالتعاون مع "بينانس" أفضل منصة لتداول العملات المشفرة.

فوفقاً لتحليل "إليبتيك" فإن حسابات مشفرة مرتبطة بفصائل فلسطينية، تلقت 134 مليون دولار منذ آب 2021 وحتى حزيران 2023.

وكانت إسرائيل قد طلبت مصادرة عملات مشفرة موجودة في 67 حساباً في "بينانس".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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