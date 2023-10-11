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عربي-دولي

أردوغان أبلغ ولي العهد السعودي بخطوات أنقرة لإيصال المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
11-10-2023 | 16:12
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قالت الرئاسة التركية في بيان مساء الأربعاء إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بخطوات أنقرة لإيصال المساعدات للمتضررين من هجمات إسرائيل في غزة.

وأفادت الرئاسة التركية بأن أردوغان وولي العهد السعودي بحثا آخر التطورات المتعلقة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

من جهتها قالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث بحثا التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها.

وأكد ولي العهد خلال الاتصال أن المملكة تبذل جهودا حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد.

كما أكد على موقف المملكة برفض استهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء، والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة.
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وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. (روسيا اليوم)
 
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