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عربي-دولي

نتانياهو: سندمر "حماس".. وغانتس يتطرق للبنان في كلمته

Lebanon 24
11-10-2023 | 16:24
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الخميس، إنه سيعمل على "تدمير حماس"، مشددا على أن "دماء قادتها مهدورة".

وأضاف نتانياهو في خطاب إلى جانب وزير الدفاع يوآف غالانت: "نحارب بكل قوتنا وعلى كل الجبهات".
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وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على حصول بلاده للدعم القوي لمواصلة الحرب ضد "حماس".

وفيما يتعلق بالدعم الأميركي، قال نتانياهو: "حصلنا على مساعدات عسكرية أميركية وننتظر وصول حاملة الطائرات".

من جانبه، شدد غالانت على ضرورة "تدمير العدو بكل الوسائل وبدون كلل"، مضيفا: "سننتصر وسنغير الواقع الاستراتيجي. سنمحو حماس من على وجه الأرض".

وتابع غالانت قائلا: "لن نسمح بالإبقاء على وضع يتم فيه قتل إسرائيليين"، واختتم كلمته قائلا: "دولتنا تواجه أصعب ساعاتها، ونواجه عدوا يجب القضاء عليه بكل الوسائل المتاحة".
 
من جهته، قال رئيس حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس انّه "لدى إسرائيل الجيش الأقوى ورأينا ذلك في الطائرات حيث الطيارون الشبان دافعوا عن هذه البلاد وهذه القوة يشعر بها الشعب في غزة وإذا احتاج الأمر فسنشعر بها في لبنان".
 
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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