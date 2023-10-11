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عربي-دولي

ولي العهد السعودي يطالب بوقف الهجوم على غزة ويرفض استهداف المدنيين

Lebanon 24
11-10-2023 | 16:35
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تلقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً، الأربعاء، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها.

وأكد ولي العهد السعودي خلال الاتصال أن المملكة تبذل جهوداً حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).
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كما شدد على موقف المملكة برفض استهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء، والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة.

وأشار ولي العهد خلال الاتصال إلى موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. (العربية)    
المصدر: العربية
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