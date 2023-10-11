Advertisement

عربي-دولي

مساعدات "منقذة للحياة" في غزة... الأونروا تطلق نداء عاجلا لجمع 104 ملايين دولار

Lebanon 24
11-10-2023 | 16:35
A-
A+
Doc-P-1116563-638326643164329176.jpg
Doc-P-1116563-638326643164329176.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 نقلت وكالة "رويترز " عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" اليوم  إنها تسعى لجمع 104 ملايين دولار من أجل مساعدات "منقذة للحياة" في  قطاع غزة .
Advertisement

وقالت الأونروا في بيان "تسعى الأونروا بشكل عاجل للحصول على 104 مليون دولار من أجل تمكين استجابتها الإنسانية متعددة القطاعات على مدار التسعين يوما المقبلة".

وأضافت: "ستغطي الأموال المطلوبة الحاجات العاجلة الغذائية وغير الغذائية والصحة والمأوى والحماية لما يصل إلى 250000 شخص يبحثون عن الأمان في ملاجئ الأونروا في مختلف أرجاء قطاع غزة المدمر إضافة إلى 250000 لاجئ من فلسطين آخرين داخل المجتمع المحلي".

 

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2023-10-11
18:30 | 2023-10-11
18:10 | 2023-10-11
17:50 | 2023-10-11
17:23 | 2023-10-11
17:09 | 2023-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24