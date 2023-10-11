بايدن لإيران: "احذروا"!

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شدد الرئيس الأميركي جو بايدن على أن "لا مجال للكراهية ضد اليهود أو المسلمين في الولايات المتحدة"، قائلاً إنه تمّ تعزيز الإجراءات الأمنية حول المعابد اليهودية في الولايات المتحدة .وفي حين قال بايدن إن اليهود سيتعرضون لتحديات كبيرة في العالم، أشار إلى أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل التقيد بقواعد الحرب، لافتاً في الوقت عينه إلى أن "قلنا لإيران بوضوح "احذروا".كما أكد أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لجلب الأسرى الأميركيين المحتجزين لدى "حماس".