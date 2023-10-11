بايدن: أبلغت نتنياهو بضرورة العمل وفق قوانين الحرب

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن "ما قامت به حركة "حماس" تجاه إسرائيل يتجاوز جرائم "داعش".وطالب في كلمة إيران بضرورة توخّي الحذر.وأشار إلى أن "بلاده ستعمل على استعادة المحتجزين الأميركيين في غزة.وقال: "أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو بضرورة أن تتصرف إسرائيل وفقاً لقواعد الحرب".