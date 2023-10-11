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عربي-دولي
ما أهداف إسرائيل في قطاع غزة؟
Lebanon 24
11-10-2023
|
17:23
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أثار الهجوم الواسع الذي تشنّه إسرائيل من غارات متواصلة على قطاع غزّة، والاستعداد لتدخل بري قريب، تساؤلات بشأن مدى قدرة الجيش الإسرائيلي في تنفيذ خطته لتدمير قدرات حماس ردًا على الضربة المباغتة التي شنها عناصر الحركة على عدة مواقع في جنوب إسرائيل، فجر السبت، واحتجاز عشرات الرهائن داخل القطاع.
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واعتبر خبراء ومراقبون أن أهداف إسرائيل في حربها الراهنة متصاعدة بدرجة قد يصعب تحقيقها، نتيجة لمخاطر التدخل البري الذي ينذر بحرب واسعة المدى، فضلًا عن تدخل المجتمع الدولي في وقت من الأوقات تحت وطأة سقوط الكثير من المدنيين.
ويتواصل التصعيد لليوم الخامس بين إسرائيل وحماس، إذ كثفت القوات الإسرائيلية من القصف الجوي والمدفعي على القطاع، في الوقت الذي استهدفت الحركة مطار بن غوريون برشقة صاروخية.
أهداف إسرائيلية
خَلص تحليل موسّع نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، إلى أن لإسرائيل الكثير من الأهداف التوسعيّة في حربها الراهنة، لكن قد يكون من الصعب تنفيذها على أرض الواقع.
وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإطلاق العنان للعملية العسكرية، بعدما استدعى 300 ألف من الجنود الاحتياط وألمح إلى توغل بري وشيك، كما حذر سكان غزة وطالبهم بالخروج، حيث جرى حشد القوات الإسرائيلية على الحدود مع القطاع، لتنفيذ المهام الرئيسية في "وضع حد نهائي للتهديد الذي تشكله حماس على إسرائيل".
تساءلت المجلة الأميركية عما قد يعنيه الهدف الإسرائيلي على الواقع، وهل تل أبيب في وضع يُمكنها من القضاء على حماس، ومدى أن ذلك كافيا لإجبار قادة حماس على مغادرة غزة، أم أن حماس لا محالة لاعبا أساسيا دائم في القضية الفلسطينية؟
بيد أن إسرائيل تواجهها العديد من العقبات لتنفيذ حملتها في سبيل تدمير قدرات حماس، إذ لدى الحركة أوراق ضغط تتمثل في الرهائن الإسرائيليين، وبالتالي سيتعرض نتنياهو لضغوط للتفاوض في نهاية المطاف على إطلاق سراحهم، على غرار واقعة تبادل الأسرى عام 2011، حيث أطلقت الحكومة الإسرائيلية سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل الجندي جلعاد شاليط.
لطالما اعتقد جهاز الأمن الإسرائيلي أن قطع رأس حماس سيتطلب أكثر بكثير من عملية عسكرية قصيرة المدى، لكن الضغط الواسع في إسرائيل ليس فقط من أجل الانتقام من حماس، ولكن من أجل تحقيق نصر استراتيجي كبير، حسب خبراء أجانب.
اعتبر العقيد المتقاعد عيران ليرمان، النائب السابق لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إن تل أبيب "لا يمكنها العيش تحت هذا التهديد" أكثر من ذلك، داعياً إلى "تدمير قدرات حماس".
ومع ذلك، فإن أي تدخل بري يسعى إلى تقليص دائم لحركة حماس، لا يتطلب الدخول فحسب، بل البقاء وإعادة احتلال القطاع، وهكذا تواجه إسرائيل معضلة جديدة، فبدون وجود قوات على الأرض، لا يمكن مواجهة حماس، بيد أن التواجد على الأرض لا يعني فقط إنفاق أموال طائلة لتحمل المسؤولية عن الفلسطينيين في مرحلة ما بعد الصراع، بل يعني خسارة الكثير من الأرواح على كلا الجانبين.
يمكن لإسرائيل قصف المباني وغيرها من البنى التحتية في غزة التي تستخدمها حماس، مثل شبكة الأنفاق، لكن مثل هذه الإجراءات لم تكن كافية لردع حماس.
يمكن أن يكون التوغل البري المحدود أحد السبل للدخول بسرعة وتدمير المخزونات والمصانع الحالية التي يتم فيها بناء صواريخ كبيرة إلى متوسطة الحجم داخل قطاع غزة.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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