تطورّات الأوضاع في المنطقة في إتصال بين بن زايد وبايدن

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بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره الأميركي جو بايدن خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، تطورات الأوضاع في المنطقة.وشدّد الجانبان على أولوية حماية المدنيين، والحفاظ على أرواحهم، وفتح ممرات آمنة لهم تضمن وصول المساعدات الإنسانية في ظل التطورات في المنطقة.وقد تطرّق الاتصال إلى ضرورة العمل على إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة لاحتواء الموقف في ضوء تزايد وتيرة التصعيد والعنف والذي سيكون له عواقبه الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.وتطرّق الاتصال أيضا إلى أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية للحث على التهدئة والوقف الفوري للتصعيد.