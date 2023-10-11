إطلاق سراح إسرائيلية وطفليها

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها أفرجت عن سيدة إسرائيلية مع طفليها.

وقالت القسام في بيان إنه "تم إطلاق سراح مستوطنة إسرائيلية وطفليها بعد التحفظ عليهم خلال الاشتباكات".

وأظهر الشريط امرأة ترتدي قميصا أزرق اللون مع طفلين يبتعدون عن منطقة نصبت فيها أسلاك شائكة، برفقة ثلاثة عناصر من الحركة.

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