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عربي-دولي

أدرعي: حماس تحاول تغيير الحقيقة من خلال مسرحية

Lebanon 24
11-10-2023 | 19:23
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه في "إكس": "بعد أن شاهد العالم كله وجهها القبيح والحقيقي كمنظمة بربرية قامت بإعدام مئات الأبرياء الأطفال والنساء في هجوم إرهابي ومجزرة بشعة تحاول حماس تغيير الحقيقة من خلال مسرحية نشر فيديو دعائي عبر أبواقها الإعلامية".
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وأضاف أدرعي: "الحقيقة واضحة وجلية وسوف تتضح معالمها أكثر في الأيام المقبلة. حماس أسوأ من داعش وسنواصل تسديدها الضربات القوية دون توقّف".
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