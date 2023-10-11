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من طراز هيرون تي بي.. ألمانيا تضع في تصرّف إسرائيل مُسيّرتين حربيّتين للرد على حماس

Lebanon 24
11-10-2023 | 23:15
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وضعت ألمانيا الأربعاء وضعت في تصرّف إسرائيل طائرتين مسيّرتين حربيتين من طراز "هيرون تي بي" لكي تستخدمهما تل أبيب في ردّها على الهجوم المباغت الذي شنّته عليها حركة "حماس" السبت الفائت انطلاقا من قطاع غزة.
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وقالت وزارة الدفاع الألمانية في بيان، إن "إسرائيل أرسلت إلى الحكومة الفدرالية طلب دعم لاستخدام طائرتين بدون طيار من طراز هيرون تي بي".

وأضاف البيان أن "وزارة الدفاع أعطت موافقتها على استخدام الطائرتين بما يتّفق مع الطلب".


ووفقا لمجلة دير شبيغل، فقد سأل سلاح الجو الإسرائيلي في نهاية الأسبوع الفائت، عمّا إذا كان بإمكان ألمانيا أن تضع في تصرّفه هاتين الطائرتين الحربيتين الإسرائيليتين الصنع لكي يستخدمهما في ردّه على هجوم حماس.


وأوضحت الوزارة في بيانها أن "القوات المسلّحة الألمانية تستأجر حاليا خمس طائرات بدون طيار من هذا الطراز تُستخدم بشكل خاص لتدريب الجنود الألمان" في موقع في إسرائيل.

وبحسب دير شبيغل، فقد أوقفت إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب هجوم حماس تدريب 16 طيارا ألمانيا سيعودون إلى بلدهم قريبا. (سكاي نيوز)
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