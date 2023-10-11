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عربي-دولي

الغارات الاسرائيلية على غزة متواصلة.. وفيديو يوثق دمار منزل في خان يونس

Lebanon 24
11-10-2023 | 23:22
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لليوم السادس، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، فيديو قالوا إنه يظهر حجم الدمار الذي تعرض له منزل لعائلة أبو الريش في خان يونس.
 
 
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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 5 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة معن بخان يونس، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن مفقودين تحت الركام ما تزال جارية.

وأشارت مواقع محلية إلى أن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين.

وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، من أن الأدوية والمعدات الطبية المتوفرة والوقود على وشك النفاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المستشفيات في غزة، في حال إشغال تام لقدراتها السريرية، وبات الجرحى والمرضى يفترشون الأرض.(سكاي نيوز)




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