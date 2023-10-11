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بلينكن سيزور دولا عدة بعد الأردن وإسرائيل

Lebanon 24
11-10-2023 | 23:29
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أكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، لرويترز، الأربعاء، إن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، سيزور دولا أخرى في المنطقة بعد زيارته لإسرائيل والأردن.

وانطلق بلينكن، الأربعاء، في زيارة "تضامن" إلى إسرائيل للحيلولة دون نشوب حرب أوسع بعد هجوم حركة حماس المصنفة إرهابيا واحتجازها رهائن وقصف طال قطاع غزة.
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وإظهارا للتضامن مع أقرب حليف لواشنطن في الشرق الأوسط، من المقرر أن يجتمع بلينكن مع مسؤولين إسرائيليين كبار قد يكون بينهم رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، لمناقشة تعزيز الدعم العسكري.

وقال بلينكن للصحفيين قبل أن يستقل طائرة متجهة إلى إسرائيل، الأربعاء: "أتوجه برسالة بسيطة وواضحة للغاية... مفادها أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل".

وسيعمل مع حلفاء إقليميين للولايات المتحدة في مسعى لتأمين الإفراج عن أكثر من 100 شخص تقول إسرائيل إن حماس تحتجزهم رهائن وربما بينهم بعض المواطنين الأميركيين.

وغادر بلينكن في وقت شكلت فيه إسرائيل حكومة وحدة طارئة. ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن على طلب للتعليق.

واجتاح مقاتلو حماس بلدات إسرائيلية مطلع الأسبوع وقتلوا 1200 وأخذوا عشرات الرهائن إلى غزة.

وقال بلينكن إن 22 أميركيا على الأقل قتلوا خلال الهجوم.

وأضاف "هذا العدد قد أن يرتفع، ومن المحتمل أنه سيزيد"، مضيفا أن المسؤولين الأميركيين يعملون مع نظرائهم في إسرائيل لمعرفة مصير الأميركيين الذين ما زالوا في عداد المفقودين. (الحرة)
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