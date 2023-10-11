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عربي-دولي

اليابان: مجموعة السبع تقيّم المخاطر الناجمة عن صراع الشرق الأوسط

Lebanon 24
11-10-2023 | 23:34
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قال مسؤول حكومي كبير في اليابان التي ترأس مجموعة السبع، العام الجاري، إن وزراء مالية المجموعة قد يناقشون التأثير الناجم عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي.

وأوضح نائب وزير المالية للشؤون الدولية، ماساتو كاندا، للصحفيين، الأربعاء، أنه رغم عدم إدراج هذه المسألة في جدول الأعمال الرسمي لاجتماع مجموعة السبع، الخميس، هناك فرصة جيدة لمناقشة تداعيات الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.
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وأضاف كاندا "الصراع يؤثر بالفعل على الأسواق في شكل رد فعل يتمثل في العزوف عن المخاطرة بسبب تزايد حالة الضبابية".

وتابع "سنراقب الوضع عن كثب ونرد حسب الحاجة".

ومن المقرر أن يجتمع وزراء المالية بمجموعة السبع، الخميس، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في مراكش هذا الأسبوع. (الحرة)
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