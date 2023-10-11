الدعم الأميركي لإسرائيل.. هل يحرف أنظار العالم عن أوكرانيا؟

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تدور تساؤلات حول انعكاسات ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط على الأزمة الأوكرانية، وسط مخاوف لدى كييف من تراجع الاهتمام الغربي بما يحصل في أوكرانيا، بفعل انشغال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدعم إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس، السبت الماضي.ودفعت هذه المخاوف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للإعراب عن قلقه من أن تؤدي الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس إلى "حرف أنظار" العالم عن الأزمة الأوكرانية.وأعرب زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فرانس 2" عن تخوفه من "أن يتم حرف أنظار الاهتمام الدولي عن أوكرانيا"، مشددا على أنه "ستكون لذلك تداعيات".وأضاف الرئيس الأوكراني: "لا أريد أن أجري مقارنة، في بلدنا هناك حرب مروعة تجري، في إسرائيل فقد العديد من الأشخاص أقاربهم، هاتان المأساتان مختلفتان لكنهما هائلتان".وحول الشكوك بشأن استمرار الدعم العسكري الأميركي في ظل الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين، أعرب زيلينسكي عن أمله في أن "يتواصل الدعم الكبير الذي تقدمه واشنطن".أوروبا وأميركا وخيار الدعم لحربينيرى مراقبون وخبراء أن الالتزام الأميركي التقليدي بدعم إسرائيل، سيترجم اهتماما أكبر بما يحدث فيها على حساب ما يحصل في أوكرانيا، وأن الغرب لا يمكنه في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، تحمل أعباء تمويل حربين كبيرتين في آن واحد.واعتبر مراقبون أن الأولوية ستكون لصالح الوقوف مع إسرائيل، حيث أن التحالف معها والدفاع عنها يحظى بشبه اجماع في كبريات الدول الغربية، وفي مقدمها الولايات المتحدة، والتي فيما يختلف الحزبان الجمهوري والديمقراطي على دعم أوكرانيا، لكنهما يتفقان تماما على دعم إسرائيل.وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال الدبلوماسي السابق والخبير بالشؤون الدولية مسعود معلوف انه لا شك أن مخاوف زيلنيسكي في محلها حول صعوبة استمرار الدعم الغربي لبلاده، وهو ما كان قد بدأت ملامحه تظهر حتى قبل أحداث غزة، فمثلا في الكونغرس الأميركي ثمة معارضة قوية وخاصة من نواب الحزب الجمهوري، لمنح المزيد من المساعدات لكييف.وأضاف: "يعاني الغرب من أزمات اقتصادية كبرى تفاقمت على وقع الحرب الروسية الأوكرانية، وترتفع الأصوات الشعبية والسياسية في مختلف بلدانه لوقف الانغماس في إرسال الأسلحة والمساعدات والمنح المالية للأوكرانيين، ولهذا فموسكو تبدو مستفيدة من كل ما يحصل، وهو ما يصب في صالحها."(سكاي نيوز)