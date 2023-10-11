إيران أعطت الضوء الأخضر لكنها تفاجأت بالتوقيت.. هذا ما كشفه مسؤول إسرائيلي عن "طوفان الأقصى"

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أكد مسؤول إسرائيلي رفيع لشبكة "سي إن إن" إن إيران "أعطت الضوء الأخضر لحركة حماس، وكانت على علم بالهجمات" التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي، نهاية الأسبوع، على الرغم من أن الاستخبارات الأميركية تشير إلى أن كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية قد تفاجأوا بالهجوم.وأضاف المسؤول، أمس الأربعاء، أن إيران، التي قدمت التمويل والتدريب منذ فترة طويلة لمسلحي حماس، ربما لم تكن على علم بالتوقيت الدقيق للغارات من غزة، لكنها بالتأكيد "كانت على علم بالعملية قبل وقوعها".وفيما يتعلق بالتهديد الذي يمثله حزب الله، قال المسؤول الإسرائيلي للشبكة إن حماس المدعومة من إيران "تسمح" حاليا "للفصائل الفلسطينية بمهاجمة إسرائيل من الأراضي التي يسيطر عليها حزب الله"، وفق تعبير "سي إن إن".ووسط مخاوف من انجرار الولايات المتحدة إلى صراع في الشرق الأوسط، قال المسؤول للشبكة إن "إسرائيل لا تتوقع أن تقاتل الولايات المتحدة من أجلها"، مضيفا أن مجموعة حاملات الطائرات الأميركية المتمركزة حديثاً قبالة الساحل الإسرائيلي ستساعد في توفير "تغطية طويلة الأمد" في حال نشوب صراع إقليمي أوسع.وجمعت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية محددة تشير إلى أن كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية قد فوجئوا بالهجوم الدموي الذي شنته حماس على إسرائيل، وفقًا لما نقلت "سي أن أن" عن مصادر متعددة مطلعة على المعلومات الاستخبارية.وقالت المصادر للشبكة إن المعلومات الاستخبارية المتوفرة ألقت بظلال من الشك على فكرة تورط إيران بشكل مباشر في التخطيط للعملية أو توفير الموارد لها أو الموافقة عليها.وشددت المصادر على أن مجتمع الاستخبارات الأميركي ليس مستعدا للتوصل إلى نتيجة كاملة حول ما إذا كانت طهران متورطة بشكل مباشر في الفترة التي سبقت الهجوم.ولا تزال الاستخبارات مستمرة، بحسب الشبكة، في البحث عن أدلة على التورط الإيراني في الهجوم الذي فاجأ إسرائيل والولايات المتحدة. (الحرة)