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عربي-دولي

أميركا تحذّر مواطنيها من السفر إلى "إسرائيل" والضفة الغربية

Lebanon 24
11-10-2023 | 23:44
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قامت وزارة الخارجية الأميركية بتحديث توصياتها بشأن السفر إلى "إسرائيل" على خلفية التصعيد العسكري بين حركة "حماس" والجيش الإسرائيلي.
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن مستوى تحذير السفر إلى غزة يقع في المستوى 4، وهو ما يعني "لا تسافروا بسبب الإرهاب والاضطرابات المدنية والصراع المسلح".
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كذلك رفعت تحذير السفر لإسرائيل والضفة الغربية إلى المستوى 3 ويشمل "إعادة النظر في السفر بسبب الإرهاب والاضطرابات المدنية".

وأوضحت أن التحديث جاء نظرا للوضع الأمني الحالي، وقالت إن السفر لأغراض شخصية ممنوع على موظفي الحكومة الأميركية، باستثناء مهمات العمل.


وبحسب الخارجية، فإن الحكومة الأميركية غير قادرة على توفير الخدمات الروتينية أو خدمات الطوارئ للمواطنين الأميركيين في غزة حيث يُحظر على موظفي الحكومة السفر إلى هناك.

واختتمت نشرتها بالتحذير إلى أنه "على من يرغب في السفر بغض النظر عن التحذيرات، أن يكون مستعدا للإقامة لأجل غير مسمى، حيث يمكن إغلاق المعابر بين غزة وإسرائيل ومصر لفترات طويلة". (سكاي نيوز)
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