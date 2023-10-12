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عربي-دولي

مصر حذّرت "إسرائيل" قبل أيام من ضرب "حماس"

Lebanon 24
12-10-2023 | 00:14
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حذّرت مصر، "إسرائيل"، من احتمال حدوث أعمال عنف قبل ثلاثة أيام من الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" عبر الحدود، وذلك وفقاً لما قاله رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول.

وتخضع أجهزة المخابرات الإسرائيلية للتدقيق لفشلها في منع الهجوم الذي نفذته حماس.
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ونقلت أ ف ب عن ماكول قوله للصحفيين بعد إحاطة استخباراتية مغلقة للمشرعين حول أزمة الشرق الأوسط، يوم الأربعاء: "نعلم أن مصر حذرت الإسرائيليين قبل ثلاثة أيام من احتمال وقوع حدث مثل هذا. لا أريد أن أخوض في الكثير من الأمور السرية، أعتقد أن السؤال كان حول مستوى التحذير".

بدوره، قال مسؤول في المخابرات المصرية لوكالة "أسوشيتد برس" هذا الأسبوع، إن القاهرة حذرت مرارا وتكرارا الإسرائيليين من التخطيط لشيء كبير من غزة.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لقد حذرناهم من أن انفجارا للوضع قادم، وقريبا جدا، وسيكون كبيرا. لكنهم قللوا من شأن هذه التحذيرات بشأن غزة، وركزوا بدلا من ذلك على الضفة الغربية".

ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز، نقلا عن اثنين من المسؤولين المطلعين على الأمر، لم تذكر أسماءهما، فلم تكن هناك معلومات استخباراتية قوية عن هجوم محدد، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخبار تلك بأنها "كاذبة تماما".

وغالباً ما تعمل مصر التي تسيطر على من يعبر حدودها مع غزة، كوسيط بين "إسرائيل" و"حماس". (bbc عربي)
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