في أول رحلة خارجية له منذ صدور مذكرة توقيف دولية بحقه.... بوتين يصل إلى قرغيزستان

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، إلى قرغيزستان، في أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية وقرغيزية.



Advertisement ومن المقرر أن يجتمع بوتين، الخميس، مع نظيره القرغيزي، صدر جباروف، قبل أن يشارك، الجمعة، في قمة رابطة الدول المستقلة، التي تضم عددا من الجمهوريات السوفيتية السابقة. ومن المقرر أن يجتمع بوتين، الخميس، مع نظيره القرغيزي، صدر جباروف، قبل أن يشارك، الجمعة، في قمة رابطة الدول المستقلة، التي تضم عددا من الجمهوريات السوفيتية السابقة.



وهذه أول رحلة خارجية للرئيس الروسي منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه في مارس الماضي، بتهمة الضلوع في "ترحيل" أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.



وبوتين الذي تخلّى عن حضور العديد من القمم الدولية بسبب مذكرة التوقيف هذه، ليس معرضاً لخطر التوقيف خلال هذه الرحلة، إذ إنّ قرغيزستان، الواقعة في آسيا الوسطى والقريبة سياسياً من موسكو، لم تصادق على نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسّسة للمحكمة الجنائية الدولية.



وسيجري أيضا الرئيس الروسي في قرغيزستان، الخميس، محادثات ثنائية مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في أول لقاء بين الرجلين منذ استعادت باكو السيطرة على ناغورني قره باخ، للمرة الأولى منذ 3 عقود، بعد هجوم استمر يوما واحدا وأدى لنزوح جماعي لغالبية سكان الجيب الأرمن.



وسيغيب عن القمة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بحسب الرئاسة القرغيزية.



وتعقد قمّة رابطة الدول المستقلة، الجمعة، ويشارك فيها بالإضافة إلى بوتين حليفه الرئيسي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وقادة دول أقل تأييداً للغزو الروسي لأوكرانيا، مثل رئيس كازاخستان قاسم-جومارت توكاييف، وأوزبكستان شوكت ميرزيوييف، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس. (الحرة)